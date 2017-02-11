Башкирский певец Elvin Grey попал в аварию и получил травмы

Легковой автомобиль, в котором находился сам певец и его администратор, вылетел в кювет.

Чтобы вытащить машину, пришлось привлекать спасателей. Сам Радик, воспользовавшись свободными минутами, решил поспать, так как в плотном гастрольном графике времени на это практически нет.

Видео с место происшествия выложил его администратор: