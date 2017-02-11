Башкирский певец Elvin Grey попал в аварию и получил травмы
Звезда башкирской и татарской сцены Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Elvin Grey, угодил в аварию по дороге в город Октябрьский.
Звезда башкирской и татарской сцены Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Elvin Grey, угодил в аварию по дороге в город Октябрьский.
Легковой автомобиль, в котором находился сам певец и его администратор, вылетел в кювет.
Чтобы вытащить машину, пришлось привлекать спасателей. Сам Радик, воспользовавшись свободными минутами, решил поспать, так как в плотном гастрольном графике времени на это практически нет.
Видео с место происшествия выложил его администратор:
Концерт в Октябрьском
Напомним, что весь февраль, март и апрель Elvin Grey проведет в гастрольных турах. Концерты у певца практически каждый день.