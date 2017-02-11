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21:51 (мск), источник: PROUFU.ru

Башкирский певец Elvin Grey попал в аварию и получил травмы

Звезда башкирской и татарской сцены Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Elvin Grey, угодил в аварию по дороге в город Октябрьский.

Легковой автомобиль, в котором находился сам певец и его администратор, вылетел в кювет.

Чтобы вытащить машину, пришлось привлекать спасателей. Сам Радик, воспользовавшись свободными минутами, решил поспать, так как в плотном гастрольном графике времени на это практически нет.

Видео с место происшествия выложил его администратор:

Концерт в Октябрьском из-за ДТП начался с задержкой. Как отметили зрители, при исполнении песен Радик Юльякшин заметно похрамывал. Серьезных же травм участникам аварии удалось избежать.

Напомним, что весь февраль, март и апрель Elvin Grey проведет в гастрольных турах. Концерты у певца практически каждый день.

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