Водитель «шестерки» в гневе выбил стекло у муниципального автобуса в Волгограде
Водитель «шестерки» в гневе выбил стекло у муниципального автобуса в Волгограде.
Водитель «шестерки» в гневе выбил стекло у муниципального автобуса в Волгограде.
В Дзержинском районе Волгограда на 51-й Гвардейской водитель шестой модели «Жигулей» разбил стекло автобуса
Как сообщают очевидцы, чтобы выяснить отношения с водителем муниципального автобуса, водитель легковушки подрезал автобус, следовавший по маршруту № 65 и заблокировал движение автобуса.
Мужчина выбежал к муниципальному транспорту, подошел со стороны водительской двери и разбил стекло, после этого он скрылся.