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21:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Водитель «шестерки» в гневе выбил стекло у муниципального автобуса в Волгограде

Водитель «шестерки» в гневе выбил стекло у муниципального автобуса в Волгограде.

В Дзержинском районе Волгограда на 51-й Гвардейской водитель шестой модели «Жигулей» разбил стекло автобуса из-за того, что водитель автобуса не уступил ему дорогу.

Как сообщают очевидцы, чтобы выяснить отношения с водителем муниципального автобуса, водитель легковушки подрезал автобус, следовавший по маршруту № 65 и заблокировал движение автобуса.

Мужчина выбежал к муниципальному транспорту, подошел со стороны водительской двери и разбил стекло, после этого он скрылся.

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