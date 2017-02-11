Водитель «шестерки» в гневе выбил стекло у муниципального автобуса в Волгограде.

В Дзержинском районе Волгограда на 51-й Гвардейской водитель шестой модели «Жигулей» разбил стекло автобуса из-за того, что водитель автобуса не уступил ему дорогу.

Как сообщают очевидцы, чтобы выяснить отношения с водителем муниципального автобуса, водитель легковушки подрезал автобус, следовавший по маршруту № 65 и заблокировал движение автобуса.

Мужчина выбежал к муниципальному транспорту, подошел со стороны водительской двери и разбил стекло, после этого он скрылся.