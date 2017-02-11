На северо-востоке Москвы таксист сбил пешехода
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Таксист в Москве сбил насмерть пешехода, который, по предварительным данным, перебегал дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Таксист в Москве сбил насмерть пешехода, который, по предварительным данным, перебегал дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на
«Автомобиль такси сбил пешехода возле дома 9 на улице Широкая. От полученных травм пострадавший скончался», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и