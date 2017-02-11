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21:57 (мск), источник: ТАСС

На северо-востоке Москвы таксист сбил пешехода

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Таксист в Москве сбил насмерть пешехода, который, по предварительным данным, перебегал дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на северо-востоке столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе московского Управления ГИБДД.

«Автомобиль такси сбил пешехода возле дома 9 на улице Широкая. От полученных травм пострадавший скончался», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

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