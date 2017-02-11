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21:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В Подмосковье 14-летний подросток умер после хоккейной тренировки

Подросток скончался после хоккейной тренировки в подмосковном Подольске. Об этом сообщает в субботу, 11, февраля, пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце “Витязь” города Подольска после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Известно, что мальчик занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем не было», — говорится в сообщении СКР.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что школьник почувствовал себя плохо в раздевалке и упал, потеряв сознание. Врачи скорой помощи безуспешно пытались его реанимировать в течение получаса.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрошены товарищи подростка по команде, его тренер, а также сотрудник скорой помощи, проводивший реанимационные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

25 января 16-летнего воспитанника детско-юношеской спортивной школы № 1 города Белогорск Амурской области с инфарктом увезли с тренировки в реанимацию. Врачам удалось спасти его жизнь.

22 ноября 2016 года восьмиклассник умер во время тренировки по карате в городе Баксан Кабардино-Балкарии. На занятии он получил удар в солнечное сплетение, в результате чего его сердце остановилось. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Школьник посещал секцию четыре года.

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