Минздрав сообщил о хакерской атаке на сайт ведомства

«Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку. Вчера ночью информационные ресурсы министерства подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 млн запросов в минуту», — цитирует «РИА Новости» представителя Минздрава.

По его словам, глава ведомства Вероника Скворцова поручила дополнительно проверить все информационные ресурсы ведомства. В настоящее время, добавил господин Салагай, все работает в штатном режиме.

«Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта министерства», — отметил Олег Салагай. При этом он подчеркнул, что при атаке не были затронуты персональная информация или данные, составляющие врачебную тайну, так как они располагаются в защищенной части сети, не связанной с интернетом.