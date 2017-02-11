Минздрав сообщил о хакерской атаке на сайт ведомства
На сайт Министерства здравоохранения России сегодня была совершена хакерская атака, рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай.
На сайт Министерства здравоохранения России сегодня была совершена хакерская атака, рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай.
«Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку. Вчера ночью информационные ресурсы министерства подверглись массированной хакерской
По его словам, глава ведомства Вероника Скворцова поручила дополнительно проверить все информационные ресурсы ведомства. В настоящее время, добавил господин Салагай, все работает в штатном режиме.
«Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта министерства», — отметил Олег Салагай. При этом он подчеркнул, что при атаке не были затронуты персональная информация или данные, составляющие врачебную тайну, так как они располагаются в защищенной части сети, не связанной с интернетом.