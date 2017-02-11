МВД: задержанные в России украинцы — жертвы торговцев людьми

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Задержанные в России 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате являются жертвами торговцев людьми. Об этом заявила пресс-служба МВД Украины.

Ранее МВД РФ заявило, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в России, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины. МИД Украины направил российским коллегам запрос в связи с задержанием украинцев.