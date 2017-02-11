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11 февраля, источник: "РИА Новости" Украина

МВД: задержанные в России украинцы — жертвы торговцев людьми

В МВД Украины пояснили, что речь идет о преступной сети, которая вербовала и вывозила молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в РФ для работы наркокурьерами.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Задержанные в России 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате являются жертвами торговцев людьми. Об этом заявила пресс-служба МВД Украины.

Ранее МВД РФ заявило, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в России, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины. МИД Украины направил российским коллегам запрос в связи с задержанием украинцев.

«47 граждан Украины, которых арестовали в РФ по подозрению в якобы причастности к международному наркосиндикату, являются жертвами торговцев людьми», — сообщила пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что речь идет о преступной сети, которая вербовала и вывозила молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в РФ для работы наркокурьерами.

В МВД Украины заявляют, что после приезда в Россию граждане Украины работали наркокурьерами, а в случае их отказа — их «задерживали российские правоохранители».

В ведомстве отметили, что, согласно полученной полицией Украины информации, жертвами вербовки наркокурьеров в Украине уже стали более 400 человек, однако их общее количество может составлять более тысячи.

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