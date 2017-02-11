ДТП в Киеве: Один погибший и 9 госпитализированных, среди них дети и беременные женщины

В Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них — два ребенка и две беременных женщины, передает dtp.kiev.ua.

«Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Гетьмана: погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего 9 госпитализированы», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, бус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей и задел машину Audi.