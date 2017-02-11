Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Бабочки из шрамов
11 февраля, источник: 112.ua

ДТП в Киеве: Один погибший и 9 госпитализированных, среди них дети и беременные женщины

По предварительной информации, бус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей и задел машину Audi.

В Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них — два ребенка и две беременных женщины, передает dtp.kiev.ua.

«Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Гетьмана: погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего 9 госпитализированы», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, бус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей и задел машину Audi.

«Водителя Fiat извлекал спецотряд спасателей САРЗ. На месте работает машина “Медицина катастроф” и оперативно-следственная группа. Большая пробка с обеих сторон», — пишет издание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новости 112. Выпуск от 22:00, 11.02.2017
Сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили город Тадеф
Захарова прокомментировала сообщения о выдаче США Сноудена
Шипулин и Фуркад совершили примирительное рукопожатие
МИД Грузии: отношения Тбилиси и Вашингтона близки как никогда
Хет-трик Капризова помог России победить шведских хоккеистов
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
На сайт Минздрава совершена масштабная хакерская атака
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь