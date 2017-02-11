При пожаре в Хмельницкой обл. два ребенка отравились продуктами горения
Вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Во время пожара в г. Волочиск Хмельницкой области продуктами горения отравились двое детей. Об этом сообщили в
Сообщение о пожаре в квартире двухэтажного дома по ул. Заводской поступило спасателям в 18:15 10 февраля.
Немедленно на место происшествия прибыли спасатели 9-й
Вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица
Ранее в Черкасской области на территории школы произошел пожар.