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11 февраля, источник: 112.ua

При пожаре в Хмельницкой обл. два ребенка отравились продуктами горения

Вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Источник: 112.ua

Во время пожара в г. Волочиск Хмельницкой области продуктами горения отравились двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

Сообщение о пожаре в квартире двухэтажного дома по ул. Заводской поступило спасателям в 18:15 10 февраля.

Немедленно на место происшествия прибыли спасатели 9-й пожарно-спасательной части. Сотрудники ГосЧС локализовали в 18:26 и ликвидировали в 18:28 пожар площадью 3 кв. м.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось применить аппараты для защиты органов дыхания и зрения. В результате пожара продуктами горения отравились двое детей 2013 и 2014 года рождения. В настоящее время состояние детей удовлетворительное. Кроме того, огнем повреждены стены квартиры и вещи домашнего обихода.

Вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Ранее в Черкасской области на территории школы произошел пожар.

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Новости 112. Выпуск от 22:00, 11.02.2017
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