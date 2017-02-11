При пожаре в Хмельницкой обл. два ребенка отравились продуктами горения

Во время пожара в г. Волочиск Хмельницкой области продуктами горения отравились двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

Сообщение о пожаре в квартире двухэтажного дома по ул. Заводской поступило спасателям в 18:15 10 февраля.

Немедленно на место происшествия прибыли спасатели 9-й пожарно-спасательной части. Сотрудники ГосЧС локализовали в 18:26 и ликвидировали в 18:28 пожар площадью 3 кв. м.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось применить аппараты для защиты органов дыхания и зрения. В результате пожара продуктами горения отравились двое детей 2013 и 2014 года рождения. В настоящее время состояние детей удовлетворительное. Кроме того, огнем повреждены стены квартиры и вещи домашнего обихода.

Вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Ранее в Черкасской области на территории школы произошел пожар.