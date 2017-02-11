В Киеве в результате столкновения двух легковушек погиб ребенок
Семья попала в жуткую аварию в Киеве, в результате погибла маленькая девочка.
Семья попала в жуткую аварию в Киеве, в результате погибла маленькая девочка.
Вечером 11 февраля в Киеве произошла ужасная авария. Две машины —
Как рассказали свидетели, была еще третья машина, которая и подрезала одну из пострадавших машин. В результате столкновения Fiat вылетел на встречную полосу, столкнулся с Mercedes и перевернулся.
В легковушке была молодая семья — муж с женой и двое маленьких детей. Женщину и двоих детей с тяжелыми травмами госпитализировали. Одна из девочек умерла в скорой. Водитель «Спринтера», хоть и получил порезанные раны, однако от госпитализации отказался.