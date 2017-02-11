В Киеве в результате столкновения двух легковушек погиб ребенок

Вечером 11 февраля в Киеве произошла ужасная авария. Две машины — Mercedes-Benz, Sprinter Fiat Doblo — столкнулись «лоб в лоб». Об этом пишут Стражи. Эспрессо. Авария произошла в Соломенском районе Киева.

Как рассказали свидетели, была еще третья машина, которая и подрезала одну из пострадавших машин. В результате столкновения Fiat вылетел на встречную полосу, столкнулся с Mercedes и перевернулся.

В легковушке была молодая семья — муж с женой и двое маленьких детей. Женщину и двоих детей с тяжелыми травмами госпитализировали. Одна из девочек умерла в скорой. Водитель «Спринтера», хоть и получил порезанные раны, однако от госпитализации отказался.