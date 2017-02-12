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00:13 (мск), источник: Tengrinews

Трубу с горячей водой прорвало около детской больницы в Астане: затопило дорогу

На месте работают аварийные службы, грейдер расширяет улицу.

Источник: Tengrinews

Трубу с водой прорвало около детской инфекционной больницы на улице Турара Рыскулова в Астане. Об этом Tengrinews.kz сообщил член Совета по устойчивому развитию Астаны и Астанинской агломерации, руководитель Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов. Он предполагает, что прорвало трубу именно с горячей водой.

По словам Шакуова, инцидент произошел в 100 метрах от улицы Мәнгілік ел. Вода залила всю проезжую часть. В комментариях под его видео в Сети пользователи озадачены тем, как проедут кареты скорой помощи к больнице. Между тем сам Шакуов отметил, что детская больница без отопления не осталась.

Очевидец также сообщил, что на месте работают пять машин аварийной службы, грейдер расширяет улицу. Как добавил Шакуов со ссылкой на спецсужбы, к утру 12 февраля проблема будет локализована.

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