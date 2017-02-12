Из загоревшейся многоэтажки в Актау эвакуировали 65 человек
В Актау 11 февраля в 21:11 произошло возгорание квартиры на седьмом этаже. Очаг возгорания находился на балконе. Пострадавших нет, передает lada.kz, со ссылкой на
В Актау 11 февраля в 21:11 произошло возгорание квартиры на седьмом этаже. Очаг возгорания находился на балконе. Пострадавших нет, передает lada.kz, со ссылкой на
Пожарные, прибыв на место происшествия через 6 минут после вызова, эвакуировали 65 жильцов дома, из них 15 детей.
«Пострадавших нет. Хозяин квартиры был на месте. По его словам, он и еще двое приятелей находились дома на момент возгорания. Площадь горения составила около 15 квадратных метров. Очаг возгорания находился на балконе. Полностью квартира закопчена. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель», — сообщили пожарные.
Всего задействовано семь единиц техники и 25 человек личного состава ДЧС Мангистауской области.
Сам хозяин квартиры считает, что его жилище подожгли.
Хозяином квартиры оказался Алексей Неберикутя. Ранее мы уже писали про этого мужчину, в ноябре прошлого года его и еще двоих мужчин задержали сотрудники полиции после происшествия в детском саду № 29. Угрожавшего стрельбой мужчину отправили на лечение в психиатрический диспансер. Двоих задержанных в тот же день отпустили домой. Хозяин квартиры Алексей Неберикутя не смог попасть в квартиру, потому что, по его словам, дверь заварили сотрудники полиции.