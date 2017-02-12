Из загоревшейся многоэтажки в Актау эвакуировали 65 человек

Пожарные, прибыв на место происшествия через 6 минут после вызова, эвакуировали 65 жильцов дома, из них 15 детей.

«Пострадавших нет. Хозяин квартиры был на месте. По его словам, он и еще двое приятелей находились дома на момент возгорания. Площадь горения составила около 15 квадратных метров. Очаг возгорания находился на балконе. Полностью квартира закопчена. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель», — сообщили пожарные.

Всего задействовано семь единиц техники и 25 человек личного состава ДЧС Мангистауской области.

Сам хозяин квартиры считает, что его жилище подожгли.