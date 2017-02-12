В картинг-центре в Бельгии произошло массовое отравление людей угарным газом

«В результате многих отравлений газом CO (угарный газ — ИФ), произошедших в новом картинге Вавра, муниципалитет города объявляет чрезвычайный план коммунального масштаба. Спасатели работают на месте. Пострадавшим оказывается помощь», — говорится в коммюнике властей города Вавр, которое цитируют бельгийские СМИ.

Как сообщается, не сработала вентиляция, предназначенная для удаления выхлопных газов. Публика в павильоне вдыхала угарный газ. Около десятка человек получили серьезные отравления. В госпитале Вавра создан кризисный центр. СМИ сообщают о нескольких бригадах спасателей, медиков и полицейских, прибывших на место происшествия.

На испытаниях закрытой трассы присутствовало около 150 человек. Официальное открытие, запланированное на 14 февраля, теперь под вопросом.