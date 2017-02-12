Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Телеканал из США, извинившийся перед Путиным за показ его фото
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
20Ситуация на юго-востоке Украины
10:34 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирские мошенники выудили у коммерсантов 121 млн рублей

Больше сотни миллионов два приятеля «отжали» всего за год.

Двое новосибирцев 1970 года рождения в 2009 и 2010 годах провернули несколько крупных афер. Их жертвами стали руководители коммерческих организаций.

Один из злоумышленников заключил договор процентного займа на сумму свыше 21 миллиона рублей под залог имущества. Только это имущество, которое якобы обеспечивало возврат долга, уже было заложено в банке за предыдущие долги. После удачного займа был заключен еще один договор на сумму свыше 8 миллионов рублей — под предлогом пополнения оборотных средств организации. Возвращать миллионы «заёмщик» не собирался, а чтобы «взятки были гладки» потихоньку вывел всю свою недвижимость из собственности, переоформив эти объекты на третьих лиц.

Его напарник, директор коммерческой фирмы, получившей от мэрии земельный участок для постройки санатория, тоже хитро придумал схему отъёма денег — убедил другого коммерсанта выгодно вложиться — дать ему на покупку этого самого участка, что уже был в его распоряжении, 21 миллион рублей.

В феврале 2010 года мошенников осенила новая идея — они якобы собрались строить завод. И снова нашли доверчивых инвесторов, которые внесли в «строительство завода по сушке и утилизации отходов пивного производства» более 70 миллионов рублей.

Таким образом, новоявленные комбинаторы причинили ущерб потерпевшим на сумму свыше 121 миллиона рублей. Но сколь веревочка ни вейся… а пора идти под суд.

Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере). Уголовное дело передано в суд, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Иностранные СМИ растиражировали новость об омской церкви из снега
Первый при Трампе: КНДР произвела запуск баллистической ракеты
В Британии заявили о росте атак якобы причастных к РФ хакеров
Арестованы основатели офшорной фирмы Mossack Fonseca
Британия: «столица» ИГ может быть блокирована к весне
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
В Туркмении проходят выборы президента
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь