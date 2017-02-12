Новосибирские мошенники выудили у коммерсантов 121 млн рублей

Двое новосибирцев 1970 года рождения в 2009 и 2010 годах провернули несколько крупных афер. Их жертвами стали руководители коммерческих организаций.

Один из злоумышленников заключил договор процентного займа на сумму свыше 21 миллиона рублей под залог имущества. Только это имущество, которое якобы обеспечивало возврат долга, уже было заложено в банке за предыдущие долги. После удачного займа был заключен еще один договор на сумму свыше 8 миллионов рублей — под предлогом пополнения оборотных средств организации. Возвращать миллионы «заёмщик» не собирался, а чтобы «взятки были гладки» потихоньку вывел всю свою недвижимость из собственности, переоформив эти объекты на третьих лиц.

Его напарник, директор коммерческой фирмы, получившей от мэрии земельный участок для постройки санатория, тоже хитро придумал схему отъёма денег — убедил другого коммерсанта выгодно вложиться — дать ему на покупку этого самого участка, что уже был в его распоряжении, 21 миллион рублей.

В феврале 2010 года мошенников осенила новая идея — они якобы собрались строить завод. И снова нашли доверчивых инвесторов, которые внесли в «строительство завода по сушке и утилизации отходов пивного производства» более 70 миллионов рублей.

Таким образом, новоявленные комбинаторы причинили ущерб потерпевшим на сумму свыше 121 миллиона рублей. Но сколь веревочка ни вейся… а пора идти под суд.