В Красноярске пенсионер сбил двух подростков, переходивших дорогу по зебре

В краевом центре у остановки «Зенит» камеры видеонаблюдения зафиксировали наезд на двух пешеходов.

На кадрах видно, как группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время с ул. Октябрьской вывернул автомобиль серого цвета и сбил двух пешеходов. По словам очевидцев, это были подростки — парень и девушка. Они сначала оказались на капоте, потом упали на дорогу. Молодой человек самостоятельно встал, а девушке помогали подняться подбежавшие пассажиры с остановки. Пострадавших увезли в травмпункт.

На месте происшествия работали инспекторы ДПС, выясняя все обстоятельства аварии. По предварительной версии, подростки переходили дорогу на зеленый свет светофора. При этом в соцсетях обсуждают поведение пожилого водителя, который выйдя из машины в первую очередь стал осматривать повреждения на автомобиле.