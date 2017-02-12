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07:21 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киеве в результате столкновения сошли с рельсов два поезда

В Соломенском районе города Киева на железнодорожных путях вблизи Пост-Волынского столкнулись два грузовых поезда.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сообщает телеканал Эспрессо. В поезд из цистерн, стоявший в железнодорожном отстойнике, задом въехал зерновой поезд, который двигался со стороны Вишневого. В результате сошли с рельсов и получили различной степени повреждения 6 зерновых вагонов и одна цистерна. Оба поезда были без груза. К счастью, пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что поезд с цистернами стоял очень близко к стрелочному переводу. На месте аварии работают сотрудники железной дороги, ГСЧС и СОГ. Чтобы облегчить работу спасателям, от обоих поездов отсоединили поврежденные вагоны и локомотивами оттянули поезда в разные стороны.

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