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10:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Группа туристов из Иркутска попала под лавину в Бурятии

Один человек пострадал.

Источник: IrkutskMedia.ru

Незарегистрированная туристическая группа из Иркутска попала под лавину при восхождении на гору «Броненосец» Тункинского района Бурятии накануне, 11 февраля. По предварительной информации, в результате случившегося пострадал один человек. Сейчас группа, состоящая из шести туристов, находится в палаточном лагере. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

О несчастном случае спасателям стало известно от родственников одного из туристов.

«Расстояние от поселка Кырен, где дислоцирован поисково-спасательный отряд, до места схода лавины составляет более 160 км», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели прибыли на место поздно ночью.

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