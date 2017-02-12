Группа туристов из Иркутска попала под лавину в Бурятии

Незарегистрированная туристическая группа из Иркутска попала под лавину при восхождении на гору «Броненосец» Тункинского района Бурятии накануне, 11 февраля. По предварительной информации, в результате случившегося пострадал один человек. Сейчас группа, состоящая из шести туристов, находится в палаточном лагере. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

О несчастном случае спасателям стало известно от родственников одного из туристов.

«Расстояние от поселка Кырен, где дислоцирован поисково-спасательный отряд, до места схода лавины составляет более 160 км», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели прибыли на место поздно ночью.