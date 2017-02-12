Умерла одна из девочек, пострадавшая в ДТП на ул. Гетьмана в Киеве

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на улице Гетьмана в Киеве девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи, сообщил в Facebook основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

«В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на Гетьмана девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности», — написал Антонов.

Ранее dtp.kiev.ua сообщало, что девочка 7 лет была в критическом состоянии доставлена в 7 детскую больницу. У нее было две подряд остановки сердца. Диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа и ушиб мозга тяжелой степени.

Напомним, в Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них — два ребенка и две беременных женщины.