В Хабаровском крае столкнулось два поезда

Два поезда — маневренный и грузовой — столкнулись в Хабаровском крае ночью 12 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ЧП произошло в 02;40 часов на станции Ванино Ванинского муниципального района. Два пустых вагона сошли с рельсов, не повредив железнодорожные пути, поэтому последствия происшествия устранили довольно быстро.

На месте происшествия работало более 20 человек и 3 единицы техники. Задержки в движении поездов удалось избежать.