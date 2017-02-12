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09:57 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровском крае столкнулось два поезда

Два пустых вагона сошли с рельсов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Два поезда — маневренный и грузовой — столкнулись в Хабаровском крае ночью 12 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ЧП произошло в 02;40 часов на станции Ванино Ванинского муниципального района. Два пустых вагона сошли с рельсов, не повредив железнодорожные пути, поэтому последствия происшествия устранили довольно быстро.

На месте происшествия работало более 20 человек и 3 единицы техники. Задержки в движении поездов удалось избежать.

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