В Хабаровском крае столкнулось два поезда
Два пустых вагона сошли с рельсов.
Два пустых вагона сошли с рельсов.
Два поезда — маневренный и грузовой — столкнулись в Хабаровском крае ночью 12 февраля, сообщает
ЧП произошло в 02;40 часов на станции Ванино Ванинского муниципального района. Два пустых вагона сошли с рельсов, не повредив железнодорожные пути, поэтому последствия происшествия устранили довольно быстро.
На месте происшествия работало более 20 человек и 3 единицы техники. Задержки в движении поездов удалось избежать.