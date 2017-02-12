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07:13 (мск), источник: 112.ua

В Запорожской обл. произошел масштабный пожар в кафе торгового комплекса

Огнем было охвачено около 350 кв м.

Источник: 112.ua

В Запорожской обл. в городе Вольнянск загорелось кафе «Аризона» на улице Чернышевской. Оно находилось в торговом комплексе, в котором также расположены продуктовый, хозяйственный магазин, бильярдная и складское помещение общей площадью 800 кв. м. На момент прибытия пожарных, огнем было охвачено около 350 кв м. Он перекинулся на крышу. Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» 11 февраля в 20:25.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Запорожской области.

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Сообщается, что первое подразделение на автоцистерне в составе трех спасателей прибыло на место происшествия в 20:33. Бойцы ГосЧС установили автомобиль на пожарный гидрант и выбрали направление, не позволяющее огню распространиться на другие помещения комплекса. Кроме того, для подвоза воды была задействована добровольная пожарная дружина товарищества «Агропроминвест-08» на двух автоцистернах. Сотурдники Запорожского облэнерго отсоединили помещение от газо- и электроснабжения.

В 20:40 из Запорожья выехали еще 3 автоцистерны и 14 спасателей. Также, штаб пожарогашения ГУ ГосЧС.

Сообщается, что из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.

В 21:30 пожар был локализован, а в 22:00 — ликвидирован.

После этого спасатели проводили пролив и разборку конструкций, чтобы избежать повторного возгорания.

Отмечается, что силами ГосЧС удалось спасти помещения магазинов, склада, бильярдной, а также хозяйственные помещения.

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