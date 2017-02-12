27 школьников едва не погибли по дороге из Красноярска в Северо-Енисейск

27 детей-спортсменов в возрасте 8−13 лет вместе с пятью сопровождающими взрослыми ехали на автобусе из Красноярска в Северо-Енисейск. В ГИБДД региона поступила информация о несанкционированном движении автобуса через ледовую переправу. Инспекторы ДПС немедленно выехали для проверки.

На месте выяснилось, что у водителя нет путевого листа — это значит, он вряд ли прошел предрейсовый медицинский и технический осмотры. До Енисейска автобус ехал с превышением скорости, установили полицейские. Доехав до реки, водитель выехал на лед вместе со всеми детьми, хотя по правилам безопасности пассажиры должны пересекать ледовые переправы только пешком.

Чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье детей, руководство ГИБДД пресекло опаснейшую поездку. На ночь детей разместили в ближайшей гостинице Енисейского района и вызвали из Красноярска другой автобус, который соответствует всем требованиям безопасности.

По факту организации небезопасной перевозки детей идет расследование. Виновным грозит штраф до 100 тысяч рублей.