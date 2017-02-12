Автобус сбил человека насмерть в Новосибирской области

Вчера, 11 февраля, автобус Mercedes Benz ехал из Новосибирска в Караганду по автодороге К-17р. Управлял автобусом 54-летний водитель.

Ночью, в 23:05, на 212-м километре он не смог должным образом среагировать на пешехода, который переходил дорогу. Мужчина 36 лет получил тяжелые травмы, неотложка увезла его в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.