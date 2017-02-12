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10:35 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Автобус сбил человека насмерть в Новосибирской области

Трагедия случилась ночью на автодороге Новосибирск-Павлодар.

Вчера, 11 февраля, автобус Mercedes Benz ехал из Новосибирска в Караганду по автодороге К-17р. Управлял автобусом 54-летний водитель.

Ночью, в 23:05, на 212-м километре он не смог должным образом среагировать на пешехода, который переходил дорогу. Мужчина 36 лет получил тяжелые травмы, неотложка увезла его в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

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