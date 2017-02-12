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07:11 (мск), источник: Zakon.kz

На заснеженной трассе Алматы-Екатеринбург спасли 8 человек

Водители автомашин отправились в путь, несмотря на то, что видимость была нулевой, дул сильный ветер и резко понизилась температура.

Источник: Zakon.kz

Три машины застряли на трассе Алматы-Екатеринбург из-за снега, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. Водители автомашин отправились в путь, несмотря на то, что видимость была нулевой, дул сильный ветер и резко понизилась температура.

Автовладельцы обратились к полицейским с просьбой помочь им выбраться из снежного плена, просили водители помочь не себе, а пассажирам, среди которых были совсем маленькие дети. Два экипажа подключились к спасению людей, оказавшихся в трудной ситуации. Восемь человек, среди которых двое детей, спасены полицейскими батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД Карагандинской области.

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