На заснеженной трассе Алматы-Екатеринбург спасли 8 человек
Водители автомашин отправились в путь, несмотря на то, что видимость была нулевой, дул сильный ветер и резко понизилась температура.
Водители автомашин отправились в путь, несмотря на то, что видимость была нулевой, дул сильный ветер и резко понизилась температура.
Три машины застряли на трассе
Автовладельцы обратились к полицейским с просьбой помочь им выбраться из снежного плена, просили водители помочь не себе, а пассажирам, среди которых были совсем маленькие дети. Два экипажа подключились к спасению людей, оказавшихся в трудной ситуации. Восемь человек, среди которых двое детей, спасены полицейскими батальона