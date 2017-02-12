Юная хабаровчанка сбежала к подозрительной подруге в Астрахань
В Хабаровске сотрудники транспортной полиции помогли матери найти сбежавшую на Волгу дочь, сообщает ИА Дейта со ссылкой на УТ МВД по ДФО.
В Хабаровске сотрудники транспортной полиции помогли матери найти сбежавшую на Волгу дочь, сообщает ИА Дейта со ссылкой на УТ МВД по ДФО.
К инспекторам по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД на транспорте обратилась женщина. Женщина рассказала стражам правопорядка, что ее 16-летняя дочь сообщила о желании погостить у знакомой в Астрахани. Новая подруга, с которой подросток общается в Интернете, якобы пообещала девочке оплатить проезд.
Естественно, женщина запретила ехать ребенку в чужой город самостоятельно, тем более, когда узнала, что приятельница старше ее дочери на десять лет. На следующий день женщине необходимо было уехать в командировку, а девушка осталась под присмотром родственницы.
Вернувшись из командировки, мать обнаружила исчезновение дочери, несовершеннолетняя позвонила матери только из московского аэропорта, когда ожидала свой рейс, вылетающий в Астрахань.
Инспекторы по делам несовершеннолетних Хабаровской транспортной полиции незамедлительно установили местонахождение ребенка.
Благодаря слаженным действиям Дальневосточной транспортной полиции и коллег из Астраханского ЛО МВД России на транспорте путешествие несовершеннолетней жительницы Хабаровского края закончилось благополучно.
Стражи правопорядка решили временно поместить подростка в астраханский приют для несовершеннолетних. В ближайшее время за 16-летней путешественницей приедет мама. По факту происшедшего проводится проверка.