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09:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Юная хабаровчанка сбежала к подозрительной подруге в Астрахань

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции помогли матери найти сбежавшую на Волгу дочь, сообщает ИА Дейта со ссылкой на УТ МВД по ДФО.

К инспекторам по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД на транспорте обратилась женщина. Женщина рассказала стражам правопорядка, что ее 16-летняя дочь сообщила о желании погостить у знакомой в Астрахани. Новая подруга, с которой подросток общается в Интернете, якобы пообещала девочке оплатить проезд.

Естественно, женщина запретила ехать ребенку в чужой город самостоятельно, тем более, когда узнала, что приятельница старше ее дочери на десять лет. На следующий день женщине необходимо было уехать в командировку, а девушка осталась под присмотром родственницы.

Вернувшись из командировки, мать обнаружила исчезновение дочери, несовершеннолетняя позвонила матери только из московского аэропорта, когда ожидала свой рейс, вылетающий в Астрахань.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Хабаровской транспортной полиции незамедлительно установили местонахождение ребенка.

Благодаря слаженным действиям Дальневосточной транспортной полиции и коллег из Астраханского ЛО МВД России на транспорте путешествие несовершеннолетней жительницы Хабаровского края закончилось благополучно.

Стражи правопорядка решили временно поместить подростка в астраханский приют для несовершеннолетних. В ближайшее время за 16-летней путешественницей приедет мама. По факту происшедшего проводится проверка.

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