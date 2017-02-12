В Омске 18-летний парень насмерть сбил пешехода

ДТП произошло вчера, 11 февраля, около 21:05, на улице Новокирпичная в Ленинском округе. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 в районе дома № 3/1 сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения мужчина, 1958 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Очевидцы ДТП утверждают, что погибший пешеход находился на дороге в неадекватном состоянии.

Установлено, что водитель автомобиля был за рулем без признаков опьянения. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии.