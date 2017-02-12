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10:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии по факту убийства таксиста возбуждено уголовное дело

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Гафурийском районе Башкортостана по факту убийства таксиста возбуждено уголовное дело.

Сообщение о пропаже без вести таксиста из г. Стерлитамака в правоохранительные органы республики поступило утром 7 февраля. По версии следствия, накануне вечером трое местных жителей вызвали такси в Стерлитамаке, чтобы доехать до одной из деревень Гафурийского района. В пути следования пассажиры попросили таксиста остановиться, двое из них вышли вместе с таксистом из машины и убили его. Третий пассажир оставался в автомашине. Затем один из злоумышленников сел за руль автомашины, тело погибшего спрятали недалеко от места совершения преступления и на автомобиле вернулись в Стерлитамак.

Все пассажиры такси установлены, они проверяются на причастность к совершению преступления. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

После установления всех обстоятельств будет решен вопрос о переквалификации действий на более тяжкую статью Уголовного кодекса РФ, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следкома по РБ Светлана Абрамова. Расследование уголовного дела продолжается.

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