Не попавший на самолёт до Челябинска пассажир избил сотрудника авиакомпании

Пассажир, опоздавший на самолёт из Москвы в Челябинск, за отказ вернуть деньги избил менеджера авиакомпании «Победа», сообщают в пресс-службе организации.

Инцидент в столичном аэропорту Внуково произошёл в ночь с 9 на 10 февраля. По данным представителей авиакомпании, мужчина явился на стойку регистрации, когда до окончания посадки на борт оставалось несколько минут. Получив отказ, клиент поднялся в офис авиакомпании и принялся спорить с сотрудником. Вновь услышав, что в возрате денег ему отказали обоснованно, мужчина сначала плюнул менеджеру в лицо, а затем несколько раз ударил его по голове. Момент стычки попал на запись камер видеонаблюдения.

Уточняется, что агрессивного пассажира так и не смогли задержать — сотрудники офиса позвонили в полицию, но мужчина успел скрыться. Информацией о том, был ли это житель Челябинска или области, в авиакомпании также не располагают.

«“Победа” призывает депутатов Госдумы ускорить введение уголовной ответственности для дебоширов и введение “черных списков”. Недостаточно жесткие меры позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность и безответственность за свои поступки. Кабинный экипаж и наземный персонал авиакомпаний постоянно находятся в психологическом напряжении и испытывают стресс», — говорится в официальном заявлении авиаперевозчика.