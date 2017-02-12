Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Авария, ущерб от которой составил от $122 млрд до $235 млрд
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
20Ситуация на юго-востоке Украины
10:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Не попавший на самолёт до Челябинска пассажир избил сотрудника авиакомпании

Инцидент произошёл в московском аэропорту Внуково.

Пассажир, опоздавший на самолёт из Москвы в Челябинск, за отказ вернуть деньги избил менеджера авиакомпании «Победа», сообщают в пресс-службе организации.

Инцидент в столичном аэропорту Внуково произошёл в ночь с 9 на 10 февраля. По данным представителей авиакомпании, мужчина явился на стойку регистрации, когда до окончания посадки на борт оставалось несколько минут. Получив отказ, клиент поднялся в офис авиакомпании и принялся спорить с сотрудником. Вновь услышав, что в возрате денег ему отказали обоснованно, мужчина сначала плюнул менеджеру в лицо, а затем несколько раз ударил его по голове. Момент стычки попал на запись камер видеонаблюдения.

Уточняется, что агрессивного пассажира так и не смогли задержать — сотрудники офиса позвонили в полицию, но мужчина успел скрыться. Информацией о том, был ли это житель Челябинска или области, в авиакомпании также не располагают.

«“Победа” призывает депутатов Госдумы ускорить введение уголовной ответственности для дебоширов и введение “черных списков”. Недостаточно жесткие меры позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность и безответственность за свои поступки. Кабинный экипаж и наземный персонал авиакомпаний постоянно находятся в психологическом напряжении и испытывают стресс», — говорится в официальном заявлении авиаперевозчика.

Напомним, в январе с неадекватным пассажиром пришлось столкнуться сотрудникам челябинского аэропорта: уроженец Санкт-Петербурга был нетрезв и мешал размещению людей в салоне, поэтому экипаж попросил полицейских увести молодого человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Девочка из Ханты-Мансийска унаследовала 35 миллионов долга
Первый при Трампе: КНДР произвела запуск баллистической ракеты
В Британии заявили о росте атак якобы причастных к РФ хакеров
Арестованы основатели офшорной фирмы Mossack Fonseca
Британия: «столица» ИГ может быть блокирована к весне
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
В Туркмении проходят выборы президента
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь