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09:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Дудинке мать отсудила у детского сада 30 тыс. за синяки на теле дочери

Пятилетний ребенок ударился о кровать, когда воспитатель дернула ее за руку со второго яруса.

Дудинский суд присудил детскому саду выплатить компенсацию 30 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Этот случай произошел в Дудинке в мае 2016 года. Во время тихого часа девочка не спала. По версии следствия, воспитатель увидев сидящую девочку на кровати, за руку дернула ребенка со второго яруса. Девочка ударилась о бортик кровати. Синяки на теле дочери мать обнаружила, когда забирала ее вечером из садика. Женщина обратилась в больницу, где хирург зафиксировал подтеки на теле, а невролог выставил предварительный диагноз «ситуационный невроз». О происшествии в садике медики сообщили в полицию.

В ноябре 2016 года Дудинский суд вынес решение о взыскании в пользу матери 150 тысяч рублей. Заведующая подала апелляцию. Но краевой суд также признал факт, что полученные травмы причинили ребенку нравственные страдания. Правда, сумму компенсации снизил до 30 тысяч рублей.

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