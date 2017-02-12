В Дудинке мать отсудила у детского сада 30 тыс. за синяки на теле дочери

Дудинский суд присудил детскому саду выплатить компенсацию 30 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Этот случай произошел в Дудинке в мае 2016 года. Во время тихого часа девочка не спала. По версии следствия, воспитатель увидев сидящую девочку на кровати, за руку дернула ребенка со второго яруса. Девочка ударилась о бортик кровати. Синяки на теле дочери мать обнаружила, когда забирала ее вечером из садика. Женщина обратилась в больницу, где хирург зафиксировал подтеки на теле, а невролог выставил предварительный диагноз «ситуационный невроз». О происшествии в садике медики сообщили в полицию.

В ноябре 2016 года Дудинский суд вынес решение о взыскании в пользу матери 150 тысяч рублей. Заведующая подала апелляцию. Но краевой суд также признал факт, что полученные травмы причинили ребенку нравственные страдания. Правда, сумму компенсации снизил до 30 тысяч рублей.