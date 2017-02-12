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09:18 (мск), источник: VLADNEWS

Двое приморцев угнали авто во Владивостоке — но далеко не уехали

Машину задержали заподозрившие неладное полицейские.

Во Владивостоке во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить автомобиль Тойота Витц. Водитель транспортного средства проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В результате преследования в районе низководного моста Седанка-Де Фриз автомашина была задержана. За рулем находился житель села Михайловка, пассажиром был его приятель. Предъявить документы на автомобиль молодые люди не смогли.

В ходе проверки установлено: иномарку они похитили во Владивостоке на улице Русской.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.

Иномарка возвращена законному владельцу.

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