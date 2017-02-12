Двое приморцев угнали авто во Владивостоке — но далеко не уехали
Машину задержали заподозрившие неладное полицейские.
Машину задержали заподозрившие неладное полицейские.
Во Владивостоке во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить автомобиль Тойота Витц. Водитель транспортного средства проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В результате преследования в районе низководного моста
В ходе проверки установлено: иномарку они похитили во Владивостоке на улице Русской.
В отделе полиции задержанные дали признательные показания.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.
Иномарка возвращена законному владельцу.