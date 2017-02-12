В Татарии в массовом ДТП сгорела фура из Башкирии, погибли два человека

Как сообщили в ГИБДД соседнего региона, виновником аварии, может оказаться 30-летний водитель, управлявший фурой «ДАВ» с башкирским госномером. По предварительным данным, он превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с московским большегрузом «МАН», который вез пиво.

Но этим дело не закончилось, после столкновения со встречной фурой башкирский большегруз ударил также легковой автомобиль «ВАЗ» 15-ой модели с нижегородским госномером под управлением 25-летнего водителя.



После столкновения обе фуры загорелись. Обоих их водителей спасти не удалось. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу.