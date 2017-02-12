Три квартирные кражи раскрыты в Новосибирске

Сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» задержали по подозрению в краже из квартиры дома по улице Оловозаводской 30-летнего ранее не судимого жителя Ленинского района.

Мужчина подозревается в хищении 30 тысяч рублей. В Октябрьском районе раскрыта кража велосипеда из подъезда жилого дома по улице Военной, совершенная 24 января 2017 г.

Как пояснил подозреваемый — 38-летний ранее не судимый житель поселка Коченево — похищенное он сбыл, а деньги потратил на собственные нужды. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 15400 рублей.

Еще одна кража была совершена 5 февраля в Центральном районе, где в квартире дома по улице Ольги Жилиной был похищен ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей. Как пояснила задержанная — 34-летняя не судимая гражданка, похищенное она сбыла на Центральном рынке.

В Первомайском районе полицейские раскрыли преступление, совершенное в октябре 2012 года. Тогда в один из частных домов по улице Сосновой путем взлома двери проник неизвестный, который похитил охотничье ружье, арбалет, сотовый телефон, кожаную куртку и два автомобильных колеса.

По подозрению в совершении преступления установлен 22-летний ранее судимый гражданин. Похищенное частично изъято. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Проводится расследование.