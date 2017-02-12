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09:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Краснокамске ночью сгорел дом

ЧП произошло на улице Центральная в деревне Новоселы.

Крупный пожар произошёл минувшей ночью в Краснокамком районе. Как сообщили в МЧС, огонь уничтожил жилой дом по улице Центральная в деревне Новоселы.

В районе 06.36 в МЧС поступило сообщение о возгорании. К месту происшествия прибыли 28 человек личного состава, привлечены 7 единиц техники. В итоге уже в 6.49 пожар был локализован, а открытое горение ликвидировали в 06.53.

В результате пожара сгорел дом. Причины ЧП выясняются.

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