Возле Омска столкнулись семь фур

На трассе возле Омска, по пути в Новосибирск, столкнулись 7 фур. Видеозаписи выложили в группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте». Видео сделал Давыд Собольков.

По его данным, с 9-го на 10 февраля на трассе Новосибирск — Омск случились три крупные ДТП с участием фур. В первом случае столкнулись две фуры. Один из грузовиков перевернулся. По цепочке друг в друга стали врезаться и другие автомобили. Во втором случае фура врезалась в микроавтобус. Водителя микроавтобуса в тяжелом состоянии увезли в больницу. Жительница Людиново Марина Тисова ищет свидетелей аварии.