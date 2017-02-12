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09:55 (мск), источник: СуперОмск

Возле Омска столкнулись семь фур

Одного из пострадавших водителей увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На трассе возле Омска, по пути в Новосибирск, столкнулись 7 фур. Видеозаписи выложили в группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте». Видео сделал Давыд Собольков.

По его данным, с 9-го на 10 февраля на трассе Новосибирск — Омск случились три крупные ДТП с участием фур. В первом случае столкнулись две фуры. Один из грузовиков перевернулся. По цепочке друг в друга стали врезаться и другие автомобили. Во втором случае фура врезалась в микроавтобус. Водителя микроавтобуса в тяжелом состоянии увезли в больницу. Жительница Людиново Марина Тисова ищет свидетелей аварии.

В третьем случае столкнулись четыре фуры. Образовалась гигантская пробка.

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