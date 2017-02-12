В Донецкой обл. пьяные родители три дня не топили дом: Девочки 1,5 и 8 лет едва не замерзли насмерть
Полицейские забрали детей у пьющих супругов и увезла в больницу.
Полицейские забрали детей у пьющих супругов и увезла в больницу.
В Донецкой обл. полиция изъяла из пьющей семьи и увезла в больницу двух девочек 8 и 1,5 лет. Соседи семьи сообщили, что пьющие родители в мороз три дня не отапливали дом. Люди переживали, что дети просто замерзнут.
Об этом сообщила
Правоохранители уже неоднократно наведывались к этой семье и делали все возможное, чтобы родители двух девочек исправились. Приехав в этот раз, полицейские увидели, что, к сожалению, и мать, и отец продолжают выпивать и курить прямо в постели. Самое страшное, что при сильном морозе дом семьи не отапливался, и правоохранители увидели несчастных полураздетых девочек, которые смотрели на своих нетрезвых родителей, говорится в сообщении.
Детей отправили в волновахскую больницу. К счастью, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Сотрудники ювенальной превенции будут вынуждены направить девочек в реабилитационный центр, пока решается дальнейшая судьба
Полицейские призывают граждан не быть равнодушными, своевременное обращение в полицию с любой информацию о ребенке, который страдает от равнодушия или жестокости собственных родителей, может спасти ему жизнь.
Напомним, в Донецкой обл. полиция забрала у матери детей, найденных раздетыми на морозной улице.