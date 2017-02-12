В Омске брат убившего шесть человек киллера пытается выйти из колонии

В Октябрьском райсуде Омска стартовала процесс по обращению Александра Ханова. Он требует смягчить наказание, пытается выбраться из колонии строгого режима. Непогашенные обязательства за ним не числятся. За решеткой он пробыл около 80% отведенном приговором срока.

Белорусу Николаю Ханову дали 18,5 лет колонии строгого режима. Его брату Александру Ханову, несмотря на то, что он непосредственно не убивал людей, повезло гораздо меньше. Ему дали 24,5 года колонии строгого режима в начале нулевых.

Александра Ханова признали виновным в сопряженном с разбоем пособничестве в убийстве 5 человек; разбое в составе преступной группы по предварительному сговору для завладения имуществом в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших.

В 1998 году погостить к тюменцу Александру Ханову приехал брат Николай из Белоруссии. Александр Ханов был женат на даме, занимающейся наркоторговлей. Осенью 1998 года к женщине приехали приехали адвокат, два киргизских наркокурьера и два наркоторговца. Как предполагали Хановы, у них водились большие деньги. Пообещав двум мужчинам из компании хорошую баню, Хановы выманили их в безлюдное место. Николай Ханов расстрелял мужчин из пистолета, однако денег при убитых не нашли — братья сели в похищенный ВАЗ-21093, вернулись домой. Там Ханов расстрелял адвоката и еще двух человек. Тела закопали в подполе, а хозяйке дома, супруге Александра Ханова, которой не было дома в момент убийств, сказали: гости выехали из Тюмени.

Прошло около года после убийств, и он них узнала падчерица Александра Ханов. Узнав об этом, Ханов вернулся в Тюменскую область из Белоруссии, задушил девушку и около десяти лет пробыл в бегах.