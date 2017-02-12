В Башкирии произошла автоавария с участием полицейского автомобиля
Вчера, 11 февраля, стало известно, что в городе Сибае произошло серьезное ДТП с участием полицейского автомобиля.
Вчера, 11 февраля, стало известно, что в городе Сибае произошло серьезное ДТП с участием полицейского автомобиля.
Об этом сообщили очевидцы в группе «На дорогах Сибая». Авария произошла в сумерках.
«ДТП на Кутузова. Десятка столкнулась с полицейской Нивой», — так описал ситуацию очевидец, сделавший попутно и видео.
Обстоятельства происшедшего выясняются.