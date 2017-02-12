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11:46 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии произошла автоавария с участием полицейского автомобиля

Вчера, 11 февраля, стало известно, что в городе Сибае произошло серьезное ДТП с участием полицейского автомобиля.

Об этом сообщили очевидцы в группе «На дорогах Сибая». Авария произошла в сумерках.

«ДТП на Кутузова. Десятка столкнулась с полицейской Нивой», — так описал ситуацию очевидец, сделавший попутно и видео.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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