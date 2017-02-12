На трассе Екатеринбург — Косулино «Мерседес» сбил пешехода
Минувшей ночью на 20 км. автомобильной дороге
Минувшей ночью на 20 км. автомобильной дороге
Как рассказали Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, со слов водителя, пешехода на проезжей части он не видел, так как было темно и на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.
«В результате наезда
По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины нахождения на проезжей части и состояние мужчины в момент ДТП.
Отметим, что за январь 2017 г., Екатеринбурге уже четыре пешехода погибли в