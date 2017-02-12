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11:19 (мск), источник: Nakanune.ru

На трассе Екатеринбург — Косулино «Мерседес» сбил пешехода

Минувшей ночью на 20 км. автомобильной дороге Екатеринбург-Косулино водитель автомобиля «Мерседес Бенц» сбил пешехода. Авто двигалось со стороны поселка Косулино в сторону города Екатеринбург, пешеход шел в попутном направлении.

Как рассказали Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, со слов водителя, пешехода на проезжей части он не видел, так как было темно и на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.

«В результате наезда мужчина-пешеход (1978 года рождения) от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ГИБДД.

По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины нахождения на проезжей части и состояние мужчины в момент ДТП.

Отметим, что за январь 2017 г., Екатеринбурге уже четыре пешехода погибли в дорожно-транспортных происшествиях.

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