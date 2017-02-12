На трассе Екатеринбург — Косулино «Мерседес» сбил пешехода

Как рассказали Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, со слов водителя, пешехода на проезжей части он не видел, так как было темно и на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.

«В результате наезда мужчина-пешеход (1978 года рождения) от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ГИБДД.

По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины нахождения на проезжей части и состояние мужчины в момент ДТП.