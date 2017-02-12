На севере Волгограда произошло тройное ДТП

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате пострадали три человека.

Так, в Тракторозаводском районе Волгограда на нерегулируемом перекрестке улиц Мясникова и Н. Отрады водитель автомобиля «Ниссан Лаурель» не уступил дорогу и совершил столкновение с «ВАЗ-21124», движущимся по главной дороге, а затем столкнулся с автомобилем «Рено Логан». В результате ДТП 18-летняя пассажирка «Ниссана» с травмами доставлена в больницу.

В Кировском районе столицы региона автомобиль «Дайхатсу», двигаясь в крайней левой полосе по ул. 64-й Армии в сторону Красноармейского района, совершая поворот налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомашине «Тойота Авенсис», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомашины «Дайхатсу» с травмами был госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в Дубовском районе области на 51 километре автодороги «Волгоград- Сызрань». Водитель «Киа Рио» не справился с управлением, допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущейся во встречном направлении грузовиком «Сканиа». В результате водитель легковушки с травмами обратился в больницу.