Избившая дочку женщина в Павлодаре отказалась от апелляции

По информации Султанбековой, они со своей подзащитной решили не подавать апелляционную жалобу в областной суд, согласившись таким образом с постановлением суда первой инстанции — ограничение в родительских правах на полгода.

«В экспертизе говорилось, что о случившемся девочка даже не помнит, в силу своего возраста. И для нее более травматична ситуация, когда она находится без матери. У них с матерью и старшей сестрой очень близкая родственная связь. Отец же Айлин, он был приходящим, а бабушка вообще живет в России, бывает здесь наездами. Поэтому и детский сад, и школа были за то, чтобы девочки остались с матерью», — сообщила адвокат.

Гульмира Танирбердиевна отметила, что Нургуль Докуова постоянно встречается с дочкой. Недавно малышке исполнилось четыре года, день рождения мама ей устроила в кафе. Нургуль одевает Айлин, платит за ее посещение детсада. Отец дочки не препятствует ее общению с матерью.

Несмотря на очевидные улучшения, женщина продолжает консультации с психологом. Адвокат выразила надежду на то, что случай с избиением дочки был вызван исключительными обстоятельствами и больше не повторится.

Ранее судья ювенального суда Махаббат Ахмедбекова своим решением ограничила Нургуль Докуову в родительских правах в отношении младшей дочери Айлин на шесть месяцев, в отношении старшей Айганым в иске о лишении родительских прав истцам отказано.

Если за это время женщина сможет доказать свое хорошее отношение к дочке, то по истечении этого срока девочку вернут к матери.