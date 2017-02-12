В Ростове на левом берегу Дона обнаружили тело подростка
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Тело обнаружили 10 февраля в промышленной зоне города на левом берегу Дона. Сейчас тело погибшего отправлено на экспертизу, которая установит точную причину смерти.
«По словам одноклассников, подросток был увлечен некой игрой, связанной с суицидом. Накануне происшествия он отправил одноклассникам несколько SMS с текстом прощания», — сообщил 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года Роскомнадзор заявил о блокировке всех общедоступных