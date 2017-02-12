Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Телеканал из США, извинившийся перед Путиным за показ его фото
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Миллиардер просит Трампа помочь забрать у Путина кольцо – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
11:43 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове на левом берегу Дона обнаружили тело подростка

В Ростове-на-Дону следователи проводят проверку после обнаружения тела 16-летнего подростка.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Тело обнаружили 10 февраля в промышленной зоне города на левом берегу Дона. Сейчас тело погибшего отправлено на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

«По словам одноклассников, подросток был увлечен некой игрой, связанной с суицидом. Накануне происшествия он отправил одноклассникам несколько SMS с текстом прощания», — сообщил 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года Роскомнадзор заявил о блокировке всех общедоступных интернет-ресурсов о суицидах. Основной проблемой назывались закрытые группы в соцсетях. Для их выявления и удаления ведомство создавало рабочую группу совместно с «Вконтакте». В феврале 2017 года компания Instagram также пообещала проверить информацию о работе в соцсети суицидальных сообществ, которые «переехали» туда из «ВКонтакте».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первая при Трампе: КНДР запустила баллистическую ракету
В Британии заявили о росте атак якобы причастных к РФ хакеров
Арестованы основатели офшорной фирмы Mossack Fonseca
СМИ узнали о решении ВМФ не поднимать затонувшие МиГ-29К и Су-33
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
В Туркмении проходят выборы президента
Спорт
На «Спартак» обрушилась стихия: обзор сборов После контрольного матча «Спартака» с хорватским «Осиеком» в Эстепоне испортилась погода
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь