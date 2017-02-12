Появились подробности отравления газом пяти человек в Казани
(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Стали известны подробности ЧП в частном доме поселка Константиновка в Казани, где семья с тремя детьми отравилась угарным газом.
(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Стали известны подробности ЧП в частном доме поселка Константиновка в Казани, где семья с тремя детьми отравилась угарным газом.
Как сообщил ИА «Татар-информ» источник, знакомый с ситуацией, скорую помощь в один из домов на улице Советской вызвали 11 февраля в 19.50.
Как выяснилось, в доме находились муж с женой и трое их маленьких детей.
По данным источника, мужчине 32 года, его жене — 31 год, их детям 6 лет, 2 года, а третьему несколько месяцев — он 2016 года рождения. Все трое детей в тяжелом состоянии доставлены в ДРКБ. Взрослые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в городскую клиническую больницу № 7.
По предварительной версии, причиной стала неисправность дымохода двухконтурного газового котла — якобы, дымоход обледенел и угарный газ пошел внутрь дома. Подробности случившегося выясняются. На месте работали сотрудники газовой службы.