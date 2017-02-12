В Воронежской области «Луидор» сбил насмерть пешехода на «зебре»
Мужчина скончался до приезда бригады медиков.
Мужчина скончался до приезда бригады медиков.
В субботу в Воронежской области случилось 189 аварий. В общей сложности пострадали 10 человек и один погиб. Все ДТП, как сообщают полицейские, произошли
Трагедия произошла в Боброве. Около 5:45 утра на улице Гагарина около дома № 240А грузовичок «Луидор — 3009Z6» под управление 48-летнего воронежца сбил пешехода.
«30-летний житель Лискинского района переходил дорогу по переходу», — отметили в МВД.
На место ДТП вызывали «скорую помощь». Однако пешеход умер еще до приезда врачей.