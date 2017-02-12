В Воронежской области «Луидор» сбил насмерть пешехода на «зебре»

В субботу в Воронежской области случилось 189 аварий. В общей сложности пострадали 10 человек и один погиб. Все ДТП, как сообщают полицейские, произошли из-за водителей.

Трагедия произошла в Боброве. Около 5:45 утра на улице Гагарина около дома № 240А грузовичок «Луидор — 3009Z6» под управление 48-летнего воронежца сбил пешехода.

«30-летний житель Лискинского района переходил дорогу по переходу», — отметили в МВД.

На место ДТП вызывали «скорую помощь». Однако пешеход умер еще до приезда врачей.