В Челябинске задержан пенсионер, ударивший женщину-полицейского

Как сообщили Накануне.RU в областном главке, инцидент произошел во время проводимого рейда по выявлению нелегальных мигрантов. У мужчины не оказалось регистрации. Сам он проживал в городе Магнитогорске.

Инспектор обратилась в больницу за медицинской помощью. Ей было назначено амбулаторное лечение.

Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания.