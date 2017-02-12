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13:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске задержан пенсионер, ударивший женщину-полицейского

Сотрудники полиции Троицкого района Челябинской области задержали 66-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который ударил по лицу женщину — инспектора управления по вопросам миграции, находившуюся при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили Накануне.RU в областном главке, инцидент произошел во время проводимого рейда по выявлению нелегальных мигрантов. У мужчины не оказалось регистрации. Сам он проживал в городе Магнитогорске.

Инспектор обратилась в больницу за медицинской помощью. Ей было назначено амбулаторное лечение.

Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания.

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