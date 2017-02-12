В Уфе продолжаются поиски пропавшего Василия Тернового

56-летний Василий Андреевич Терновой пропал 4 ноября. По словам родных, он ушел из дома и не вернулся.

Известно, что мужчина страдает провалами памяти, поэтому родные предполагают, что он мог забыть свое имя и адрес и попасть в какой-либо стационар или другое место.