В Уфе продолжаются поиски пропавшего Василия Тернового
В Уфе близкие пропавшего в ноябре прошлого года мужчины вновь обратились через соцсети с просьбой помочь найти его.
В Уфе близкие пропавшего в ноябре прошлого года мужчины вновь обратились через соцсети с просьбой помочь найти его.
56-летний Василий Андреевич Терновой пропал 4 ноября. По словам родных, он ушел из дома и не вернулся.
Известно, что мужчина страдает провалами памяти, поэтому родные предполагают, что он мог забыть свое имя и адрес и попасть в
Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавый. Особая примета: есть шрам на животе.
Был одет в теплую камуфляжную куртку
Просим всех, кто обладает