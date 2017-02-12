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13:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе продолжаются поиски пропавшего Василия Тернового

В Уфе близкие пропавшего в ноябре прошлого года мужчины вновь обратились через соцсети с просьбой помочь найти его.

56-летний Василий Андреевич Терновой пропал 4 ноября. По словам родных, он ушел из дома и не вернулся.

Известно, что мужчина страдает провалами памяти, поэтому родные предполагают, что он мог забыть свое имя и адрес и попасть в какой-либо стационар или другое место.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавый. Особая примета: есть шрам на животе.

Был одет в теплую камуфляжную куртку зелено-коричневого цвета, черное или бордовое трико.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться по телефонам: 89279698919, 89177949484 или в полицию — 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).

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