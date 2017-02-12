Курсанта Военного института Сухопутных войск приговорили к штрафу за драку
Он несколько раз ударил по лицу другого курсанта, за что теперь обязан будет выплатить свыше 100 000 тенге.
Он несколько раз ударил по лицу другого курсанта, за что теперь обязан будет выплатить свыше 100 000 тенге.
Курсанта Военного института Сухопутных войск приговорили к штрафу за драку, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Военный суд Алматинского гарнизона рассмотрел уголовное дело по обвинению курсанта Т., в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 447 УК РК (Нарушение уставных правил несения внутренней службы или патрулирования в гарнизоне). Судом установлено, что 26 декабря 2016 года курсанты 1-го курса Военного института Сухопутных войск Т. и Е. заступили в суточный наряд. 27 декабря 2016 года курсант Е. в помещении 1-ой роты в отношении курсанта Т. выразил недовольство за то, что он не разбудил дневального 1-ой роты. В ходе данной ссоры курсант Т. в нарушении требований пунктов 12, 15, 159, 405 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Казахстан, нанес несколько ударов в область лица курсанту Е.
В ходе судебного разбирательства подсудимый Т. признал свою вину в полном объеме и расскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимый Т. признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа 50 МРП, в размере 113 450 тенге. Приговор не вступил в законную силу.