Курсанта Военного института Сухопутных войск приговорили к штрафу за драку, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.

Военный суд Алматинского гарнизона рассмотрел уголовное дело по обвинению курсанта Т., в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 447 УК РК (Нарушение уставных правил несения внутренней службы или патрулирования в гарнизоне). Судом установлено, что 26 декабря 2016 года курсанты 1-го курса Военного института Сухопутных войск Т. и Е. заступили в суточный наряд. 27 декабря 2016 года курсант Е. в помещении 1-ой роты в отношении курсанта Т. выразил недовольство за то, что он не разбудил дневального 1-ой роты. В ходе данной ссоры курсант Т. в нарушении требований пунктов 12, 15, 159, 405 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Казахстан, нанес несколько ударов в область лица курсанту Е.

В ходе судебного разбирательства подсудимый Т. признал свою вину в полном объеме и расскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимый Т. признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа 50 МРП, в размере 113 450 тенге. Приговор не вступил в законную силу.