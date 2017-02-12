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13:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на Братской горела недостроенная многоэтажка

Накануне вечером в Екатеринбурге произошел пожар в строящемся доме на ул. Братской, передает Накануне.RU.

«На площади 40 кв. м сгорели строительные инструменты и мебель на третьем этаже нежилого строящегося дома», — сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава.

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