В Екатеринбурге на Братской горела недостроенная многоэтажка
Накануне вечером в Екатеринбурге произошел пожар в строящемся доме на ул. Братской, передает Накануне.RU.
Накануне вечером в Екатеринбурге произошел пожар в строящемся доме на ул. Братской, передает Накануне.RU.
«На площади 40 кв. м сгорели строительные инструменты и мебель на третьем этаже нежилого строящегося дома», — сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава.