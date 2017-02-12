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19:21 (мск), источник: Volga News

В Самаре завели уголовное дело на пьяного водителя, год ездившего без прав

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, вечером 24 декабря на Днепровском проезде в Самаре инспекторы ГИБДД за нарушение ПДД остановили автомобиль ВАЗ-2115.

За рулем находился 29-летний житель Борского района. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист управлял машиной в нетрезвом виде.

Сотрудники полиции установили, что 12 января прошлого года он был привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишен водительских прав.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Расследование продолжается.

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