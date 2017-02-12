В Самаре завели уголовное дело на пьяного водителя, год ездившего без прав

За рулем находился 29-летний житель Борского района. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист управлял машиной в нетрезвом виде.

Сотрудники полиции установили, что 12 января прошлого года он был привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишен водительских прав.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Расследование продолжается.



