В «Укрзализныци» сообщили о последствиях столкновения поездов в Киеве

Железнодорожники подняли на рельсы пять из девяти вагонов, сошедших с рельсов в результате столкновения двух грузовых поездов в Соломенском районе Киева у поста Волынский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП «Укрзализныця».

«По состоянию на 9 часов 12 февраля уже поднято на рельсы 5 вагонов, задействованы восстановительные поезда станций Дарница и Фастов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на станции «Киев-Волынский 2 в 20:40 11 февраля состоялось боковое столкновение группы грузовых вагонов с грузовым поездом во время его движения по соседней колее.

«В результате этой транспортного происшествия сошли с рельсов всего 9 пустых вагонов (2 цистерны и 7 зерновозов) и повреждена опора контактной сети», — добавили в ведомстве.

По данным УЗ в результате аварии потери груза нет, персонал станции не пострадал, а движение пассажирских поездов осуществляется без задержек. Причины аварии выясняет специальная комиссия.