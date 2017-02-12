Во Львове взорвалась граната

Взрыв прогремел сегодня во Львове на ул. Городецкая, 173. Мужчина взорвал гранату во дворе. Об этом написал в соцсети Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Ул. Городецкая 173, прогремел взрыв во дворе, как мы узнали житель Городецкой 173 выпивал с другом дома и когда поссорились — взял гранату вышел во двор и подорвал (какая именно граната пока не известно), никто не пострадал, на месте работает СОГ группа, также полиция и скорая», — сообщил И. Зинкевич.