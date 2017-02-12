Во Львове взорвалась граната
Во дворе жилой многоэтажки во Львове неизвестный взорвал гранату, обошлось без жертв.
Во дворе жилой многоэтажки во Львове неизвестный взорвал гранату, обошлось без жертв.
Взрыв прогремел сегодня во Львове на ул. Городецкая, 173. Мужчина взорвал гранату во дворе. Об этом написал в соцсети Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
«Ул. Городецкая 173, прогремел взрыв во дворе, как мы узнали житель Городецкой 173 выпивал с другом дома и когда поссорились — взял гранату вышел во двор и подорвал (какая именно граната пока не известно), никто не пострадал, на месте работает СОГ группа, также полиция и скорая», — сообщил И. Зинкевич.