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13:10 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Во Львове взорвалась граната

Во дворе жилой многоэтажки во Львове неизвестный взорвал гранату, обошлось без жертв.

Источник: Telegraf.com.ua

Взрыв прогремел сегодня во Львове на ул. Городецкая, 173. Мужчина взорвал гранату во дворе. Об этом написал в соцсети Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Ул. Городецкая 173, прогремел взрыв во дворе, как мы узнали житель Городецкой 173 выпивал с другом дома и когда поссорились — взял гранату вышел во двор и подорвал (какая именно граната пока не известно), никто не пострадал, на месте работает СОГ группа, также полиция и скорая», — сообщил И. Зинкевич.

Комментарии
1
конь педальный
Он что ее в своего собутыльника кидал и не попал?
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