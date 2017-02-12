УМВД: В Калининграде «сотрудник пенсионного фонда» украл деньги с карты 60-летнего мужчины
В Калининграде мошенник украл деньги с банковской карты пенсионера. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В Калининграде мошенник украл деньги с банковской карты пенсионера. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Действия преступника квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Полицейские пытаются установить личность и найти подозреваемого.