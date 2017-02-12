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14:47 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: В Калининграде «сотрудник пенсионного фонда» украл деньги с карты 60-летнего мужчины

В Калининграде мошенник украл деньги с банковской карты пенсионера. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник позвонил 60-летнему мужчине и представился сотрудником пенсионного фонда. Под предлогом зачисления средств он выманил у собеседника данные банковской карты, после чего похитил со счёта десять тысяч рублей.

Действия преступника квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Полицейские пытаются установить личность и найти подозреваемого.

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