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13:36 (мск), источник: 112.ua

В Нацполиции опровергли данные о смерти ребенка, пострадавшего вследствие ДТП

По официальным данным, на месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка Fiat, семеро пострадавших находятся в больнице.

Источник: 112.ua

В результате ночного ДТП в Киеве погибла 41-летняя женщина, данные о смерти девочки в больнице не подтверждается. Об этом сообщила спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала «112 Украина».

«На данный момент есть такая официальная информация: 41-летняя пассажирка Fiat от полученных травм погибла на месте, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы с различными травмами. В настоящее время официально не подтверждается информация, что в больнице скончался еще ребенок, который был участником этого ДТП», — сказала Блищик.

По ее словам, когда стражи порядка прибыли на место происшествия, увидели три разбитые машины. Однако пресс-секретарь отказалась говорить о виновнике ДТП из-за того, что в настоящее время проводятся следственные действия, в том числе устанавливают свидетелей происшествия. Назначен ряд экспертиз, чтобы выяснить обстоятельства и причины ДТП.

«Обращаемся ко всем, кто был неподалеку автопроисшествия с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов», — отметила Блищик.

Она добавила, что пока правоохранители не могут пообщаться со всеми участниками ДТП, потому что они получили различные травмы и пока о пострадавших заботятся медики.

«Учитывая то, что в ДТП погибла женщина, следователи сразу квалифицировали это событие по ч. 2 ст. 286 “Нарушение правил безопасности дорожного движения, где погиб человек” УК Украины. Винуватнцю будет грозить до 8 лет заключения», — сказала спикер Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что минувшей ночью в Киеве на вул. Гетмана произошла масштабная авария, в результате которой один человек погиб, еще 9 госпитализированы, среди них — два ребенка. Через некоторое время ресурс dtp.kiev.ua распространил информацию о том, что в больнице умерла девочка, которая пострадала в результате ДТП.

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