В Нацполиции опровергли данные о смерти ребенка, пострадавшего вследствие ДТП
По официальным данным, на месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка Fiat, семеро пострадавших находятся в больнице.
По официальным данным, на месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка Fiat, семеро пострадавших находятся в больнице.
В результате ночного ДТП в Киеве погибла 41-летняя женщина, данные о смерти девочки в больнице не подтверждается. Об этом сообщила спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала «112 Украина».
«На данный момент есть такая официальная информация: 41-летняя пассажирка Fiat от полученных травм погибла на месте, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы с различными травмами. В настоящее время официально не подтверждается информация, что в больнице скончался еще ребенок, который был участником этого ДТП», — сказала Блищик.
По ее словам, когда стражи порядка прибыли на место происшествия, увидели три разбитые машины. Однако
«Обращаемся ко всем, кто был неподалеку автопроисшествия с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов», — отметила Блищик.
Она добавила, что пока правоохранители не могут пообщаться со всеми участниками ДТП, потому что они получили различные травмы и пока о пострадавших заботятся медики.
«Учитывая то, что в ДТП погибла женщина, следователи сразу квалифицировали это событие по ч. 2 ст. 286 “Нарушение правил безопасности дорожного движения, где погиб человек” УК Украины. Винуватнцю будет грозить до 8 лет заключения», — сказала спикер Нацполиции.
Напомним, ранее сообщалось, что минувшей ночью в Киеве на вул. Гетмана произошла масштабная авария, в результате которой один человек погиб, еще 9 госпитализированы, среди них — два ребенка. Через некоторое время ресурс dtp.kiev.ua распространил информацию о том, что в больнице умерла девочка, которая пострадала в результате ДТП.